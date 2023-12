Giulia Cecchettin | l’ultimo | immenso abbraccio | “Grazie per questi 22 anni Addio amore mio” VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pubblicato il 5 Dicembre, 2023 All’interno della Basilica di Santa Giustina la bara bianca coperta di rose dello stesso colore di. Il feretro è stato accolto dall’applauso sommesso delle migliaia di persone presenti sul sagrato. Dentro la chiesa si trovano oltre 1.200 persone persaluto alla studentessa di 22, e per stringersi al papà Gino, ai fratelli Elena e Davide, alla nonna e agli zii di. “Che la memoria dici ispiri a lavorare insieme contro la violenza, che la sua morte sia la spinta per cambiare”. Questo l’auspicio di Ginodurante il suo messaggio. “Mia figliaera proprio come l’avete conosciuta, una giovane donna straordinaria, allegra e vivace, ...