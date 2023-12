Giulia Cecchettin LIVE | i funerali alle 11 a Padova | arrivato il feretro nella Basilica

Leggi su ildifforme

(Di martedì 5 dicembre 2023) Questa mattina11 ci sarà la funzione alladi Santa Giustina aper dare l’ultimo saluto a, la 22enne di Vigonovo uccisa brutalmente dal suo ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso 11 novembre. Alla funzione sono attese diecimila persone che potranno seguire isui maxischermistiti in in Prato della L'articolo proviene da Il Difforme.