Giulia Cecchettin | il ricordo della sorella | Ti vedo tra le stelle che dividi il gelato con la mamma

Giulia Cecchettin, il discorso della sorella Elena: 'Continuerai a essere il mio angelo custode'

...un pezzo di, una parte di quella persona fantastica come la conoscevo io, sperando che vi lasci il segno come ha fatto con me, perché me la porterò per sempre dentro". Così Elena...

Elena Cecchettin racconta la sorella Giulia: Era una persona fantastica, il mio angelo custode Fanpage.it

Giulia Cecchettin, l’addio della sorella Elena: “Ora ti vedo in mezzo alle stelle”

La bara di Giulia Cecchettin ha poi lasciato la chiesa di San Martino tra applausi e palloncini bianchi con la scritta azzurra 'Ciao Giulia' che sono stati fatti volare via quando la bara ha lasciato ...

Padova, oltre diecimila persone per i funerali di Giulia. L'addio del papà: "Grazie per questi 22 anni insieme"

"Cara Giulia, è giunto il momento di lasciarti andare ... la studentessa di Ingegneria biomedica ha frequentato da piccola la scuola e dove la famiglia Cecchettin, che vive a soli tre chilometri da ...