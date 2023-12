Giubileo | dal Vaticano due progetti per rifugiati e detenuti 

Leggi su agi

(Di martedì 5 dicembre 2023) AGI - La Basilica di San Pietro si prepara alcon l'avvio di due nuovidi promozione sociale, rivolti a persone rifugiate e carcerate: i "Rosari del mare" (realizzati con il legno delle imbarcazioni dei migranti) in collaborazione con la Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, e un programma di reinserimento lavorativo di detenuti, in collaborazione con l'Associazione Seconda Chance. In particolare il progetto "Rosari del mare", avviato nel mese di settembre 2023, impiega persone rifugiate nella produzione di rosari destinati all'acquisto da parte dei pellegrini che giungono nella Basilica di San Pietro. Il materiale utilizzato per i rosari, altrimenti destinato alla dismissione, è il legno delle imbarcazioni dei migranti che hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere le coste italiane in cerca di salvezza. I rosari ...