Giorgetti | Non ci chiedano di andare contro interessi Italia | non possiamo accettare tutto

Leggi su iltempo

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2023 "Le regole precedenti sono peggiori? Dico sì ma non è chequello che viene proposto e siccome siamo assolutamente convinti della ragionevolezza della nostra posizione - perché non è che siamo andati lì come i matti - non ci si può chiedere dinon semplicementel'interesse dell'ma a nostro giudizio ancheglidell'Europa". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlorispondendo in audizione sulla governance Ue. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev