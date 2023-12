(Di martedì 5 dicembre 2023) Il leader della Lega ha rinnovato la sua "vicinanza umana" a Roggero e gli ha promesso di restare in contatto Matteoha telefonato a Mario Roggero, ila 17 anni in primo grado perdueche avevano assaltato la sua attività a Grinzane Cavour il 28 aprile 2021 Il

Altre News in Rete:

Gioielliere condannato per aver ucciso rapinatori, Salvini lo chiama: "Riformeremo la giustizia"

Il leader della Lega ha rinnovato la sua "vicinanza umana" a Roggero e gli ha promesso di restare in contatto Matteo Salvini ha telefonato a Mario Roggero, ila 17 anni in primo grado per aver ucciso due rapinatori che avevano assaltato la sua attività a Grinzane Cavour il 28 aprile 2021 Il leader della Lega, rende noto il partito, ha ...

Condannato a 17 anni Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che uccise due rapinatori: “Una follia,… La Repubblica

Gioielliere uccise due rapinatori in fuga: Mario Roggero condannato a 17 anni. Il pm: «Un'esecuzione» ilmessaggero.it

Salvini telefona a Mario Roggero: «Vicinanza umana» al gioielliere condannato a 17 anni per aver ucciso due banditi

Si tratta - spiega il partito in una nota - del gioielliere accusato di aver ucciso due rapinatori che avevano assaltato la sua attività a Grinzane Cavour il 28 aprile 2021, ed è stato condannato in ...

Salvini dalla parte di Roggero: il vicepremier telefona al gioielliere che uccise due rapinatori

È quella che Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro dei trasporti, ha fatto a Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour ... L'uomo ieri - lunedì 4 dicembre - è ...