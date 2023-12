Giarre | prende a sassate l’abitazione di due coniugi | arrestato

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pubblicato il 5 Dicembre, 2023 I Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia sono intervenuti la scorsa sera a porre un punto ad un susseguirsi di angherie e prepotenze di un 27enne pregiudicato, per il quale si sono aperte le porte del carcere di Piazza Lanza, in quanto “protagonista” da molto tempo di atti persecutori nei confronti di una coppia disi. I due anziani si sono presi cura del giovane sin dalla sua infanzia, considerato che era rimasto orfano sin da tenera età, e pertanto hanno da sempre contribuito al suo sostentamento procurandogli alimenti e di tanto in tanto qualche lavoretto, che gli consentiva di racimolare del denaro. Tuttavia, la scorsa sera una telefonata dei dueal 112 Numero Unico di Emergenza, avvisava che il 27enne era fuori dalla loro abitazione nel centro di ...