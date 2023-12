Gianluca Ciardelli | assolto il giornalista Rai che uccise la moglie nel sonno

(Di martedì 5 dicembre 2023) E’ stato, ile autore Rai chelanela maggio 2021, perché “incapace di intendere e di volere”. La pena che dovrà scontare sono 15 anni in una Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza). Questo ha stabilito la Prima Corte d’Assise del Tribunale di Roma L'articolo proviene da Il Difforme.

Altre News in Rete:

"I massoni mi hanno costretto, c'era un demone nella sua testa": l'ex giornalista Rai assolto per l'omicidio della moglie

non era in grado di intendere e di volere quando nel maggio del 2021 ha colpito sua moglie Lorella Tomei con un oggetto di ceramica e poi l'ha strangolata. Per questo il giudice lo ...

Uccise la moglie nel sonno, assolto perchè incapace di intendere e di volere RomaToday

“I massoni hanno comandato di uccidere mia moglie”: il giornalista Rai Gianluca Ciardelli assolto per infermi… Repubblica Roma

Gianluca Ciardelli, perché è stato assolto dopo l’omicidio della moglie

Gianluca Ciardelli, che uccise sua moglie nel sonno, è stato assolto per infermità mentale. Tutto la sua carriera in Rai ...

Gianluca Ciardelli, chi è e perché è stato assolto dopo l’omicidio della moglie

Gianluca Ciardelli è un autore, aiuto regista e funzionario Rai, nonché giornalista iscritto all’ordine dei giornalisti della Toscana. Nel maggio del 2021 ha ucciso sua moglie Lorella Tomei colpendola ...