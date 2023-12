GF Rosanna Fratello prova a salvare la Luzzi | ma… video

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 5 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grandetorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni GF 2023,la, ma Beatrice non ritira le parole dette sul papà di Garibaldi: ecco la clip!, PRIMO DIALOGO AL GF CON LA(CLIP)- Beatrice, a proposito del papà di Giuseppe Garibaldi, ha affermato quanto segue: “Mi sono trovata davanti ad un padre che difendeva completamente il figlio. Ero di fronte ad una cultura patriarcale, familistica e poco oggettiva. Quando è ...