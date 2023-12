GF | Giuseppe dà della brutta bastarda a Beatrice? La frase sussurrata a microfono aperto

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ieri, lunedì 4 dicembre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Tra i concorrenti che più stanno movimentando le dinamiche ci sono ancheLuzzi eGaribaldi. Tra i due...

Altre News in Rete:

Galaxy S23 FE arriva in Italia, il bundle con le Buds FE è già su Amazon! - PREZZO

... qualora non foste tra questi allora Galaxy S23 FE all'internogamma Samsung non ha ... (aggiornamento del 05 dicembre 2023, ore 12:40) 2 condivisioni Condividi TweetBiondo VIA FONTE ...

GF, Beatrice accusa Giuseppe di maschilismo. Lui piange ma poi la insulta: è bufera Libero Magazine

Addio a don Giuseppe, storico e amatissimo parroco di Albinea Comune di Albinea

Gilberto Biondi parla di Catullo

Giovedì 7 dicembre, alle 16,30 nell’aula magna della biblioteca Malatestiana Giuseppe Gilberto Biondi, professore emerito dell’Università di Parma, terrà la conferenza su “ Catullo: morte e rinascita ...

Tennis: la Coppa Davis in mostra a Milano, parte oggi il Trophy Tour

Milano, 5 dic. (Adnkronos) - Dopo 47 anni, la Coppa Davis è tornata in Italia grazie al successo di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli che, guidati dal Cap ...