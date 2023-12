GF 2023 | Rosanna Fratello rischia la squalifica | accusata di razzismo!

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 5 dicembre 2023)non è entrata in punta di piedi al Grandeessendo protagonista di alcune dinamiche ma sparandola grossa in una circostanza, con ciò che potrebbe costarle caro. Infatti, si è riferita in maniera poco carina con una delle protagoniste del reality condotto da Alfonso Signorini, a cui non sarà sicuramente passata inosservata tale affermazione e potrebbe prendere i dovuti provvedimenti. Il pubblico l’ha invece criticata per cosa ha detto su Beatrice Luzzi. GF: brutta frase didurante la puntata del Grandeha fatto un commento poco elegante su Rosy Chin. Infatti, parlando con Sara Ricci ha detto: “La cinesina mi guarda in ...