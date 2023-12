Genoa su Zanoli | intanto il Napoli si concentra sul centrocampo

Altre News in Rete:

Giordano: "Zanoli può lasciare Napoli a gennaio, c'è il Genoa che pensa a lui in prestito. Pronta l'alternativa di maggiore esperienza"

Ultime di mercato da parte di Marco Giordano riguardo quello che è il futuro di alcuni giocatori del Napoli come: 'Aggiornamento Napoli:può andare in prestito a gennaio. Piace ale non solo. Il Napoli può prendere un'alternativa a Di Lorenzo di maggiore esperienza'. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio ...

Giordano: 'Zanoli piace al Genoa. Il Napoli segue 3-4 centrocampisti per gennaio' AreaNapoli.it

Zanoli richiesto da vari club, il Napoli si cautela: individuato il vice Di Lorenzo – Cm.it CalcioNapoli1926.it

Napoli-Inter, match più seguito dell’ultimo turno di Serie A: il dato

Terminata la 14esima giornata del campionato di Serie A, nella giornata odierna CalcioeFinanza ha posto sotto i riflettori il numero di spettatori di Napoli-Inter ...

Napoli, due esuberi perr Mazzarri: possono fare comodo al Toro

Il Napoli sicuramente non smobiliterà a gennaio, ma ne approfitterà per sfrondare la rosa di Mazzarri. Due nomi su tutti, secondo Radio Marte: il primo è quello ...