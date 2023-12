Genesis X Gran Berlinetta | dalla realtà alla PlayStation

(Di martedì 5 dicembre 2023) Non è la prima volta che una vettura pensata per i videogame si trasforma in un progetto concreto. Laha l’obiettivo di farsi ammirare sia nel mondo digitale che in quello reale: scopriamo subito le sue caratteristiche! Il mondo digitale costituisce da sempre unade occasione per sperimentare soluzioni estetiche e meccaniche estreme e di rottura rispettotradizione. I designer di automobili possono sfruttare gli artifici della simulazione per dare forma a tutti quei ‘sogni proibiti’ che sfuggono persinodefinizione di hypercar, creando di fatto un nuovo segmento.Turismo è senza dubbio il videogame che ha maggiormente contribuitocreazione di concept esclusive, le celeberrime Vision (ne avevamo ...

Altre News in Rete:

Genesis X Gran Berlinetta, la Vision Gran Turismo Concept secondo il brand coreano

LaBerlinetta VisionTurismo Concept , svelata nelle scorse ore durante leTurismo World Series World Finals di Barcellona, rappresenta una pietra miliare per il marchio coreano ...

Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept: motore, cavalli, interni - Quattroruote.it Quattroruote

Da Gran Turismo alla realtà: ecco la Genesis X Gran Berlinetta Motor1 Italia

Genesis X Gran Berlinetta, la Vision Gran Turismo Concept secondo il brand coreano

In occasione delle Gran Turismo World Series World Finals, Genesis ha presentato la nuova Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo per Gran Turismo 7.

Bulgari’s Vision GT concept looks like a DeLorean and Lancia combined

It’s been a busy time for Gran Turismo; last weekend marked the title’s 2023 World Finals, but also saw the release of not one but two new concept cars commissioned especially for the game. On ...