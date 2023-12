Gaza | questo genocidio è anche farina del nostro sacco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Secondo il New York Times “da quando è cominciato l’attacco israeliano asono stati uccisi più bambini che in tutte le principali zone di conflitto del mondo messe insieme – una ventina di paesi inclusa l’Ucraina – nell’intero 2022”. Migliaia e migliaia di bambini palestinesi sono stati fatti a pezzi e mutilati, spinti alla fame e alla malattia dalla terribile e codarda macchina da guerra israeliana, inesorabile coi deboli e gli indifesi quanto in forte difficoltà quando si misura con gruppi combattenti, specie se questi ultimi adottano la tattica spesso vincente della guerriglia. Lo stesso articolo del New York Times ci informa che i militari israeliani hanno fatto uso in genere di bombe da 255 kg, cui gli stessi Stati Uniti hanno rifiutato di ricorrere nel corso della guerra contro l’Isis. Israele invoca la necessità bellica, ma indubbiamente si tratta di una ...