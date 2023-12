Galtier | accuse di razzismo e discriminazione L’Equipe svela nuovi retroscena sull’ex PSG

Leggi su serieanews

(Di martedì 5 dicembre 2023) L’ex tecnico del PSG tra pochi giorni andrà a processo per. E la sua posizione sempre essere sempre peggio. Il 5 luglio 2022 Christophesembrava in pieno slancio per quanto riguarda la sua carriera di allenatore. Reduce da un 5° posto con il Nizza e da una finale di Coppa di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.