Galletti | nuovi campioni a Reazione a Catena? Clamorosa scoperta | qualche anno fa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Su la cresta, ora tocca ai: sono loro infatti idi, il quiz condotto da Marco Liorni su Rai 1 in access prime-time, la trasmissione che cattura come poche altre l'interesse e la passione del pubblico italiano. Nella puntata di lunedì 4 dicembre, il terzetto ha messo infatti fine alla lunga parabola delle Amichette, che si erano confermate campionesse per ben 16 puntate. Battute all'Intesa vincente al termine di un match tiratissimo, deciso soltanto allo spareggio. Dunque i tre - Simona, Silvia e Livio - hrisolto anche l'ultimo gioco, azzeccando la soluzione finale e portando a casa alla prima sera poco più di mille euro. Isono del Nord, il loro accento non mente: arrivano da Rovetta comune che si trova in ...