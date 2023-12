Gala Internazionale di Danza per la Croce Rossa 8 dicembre Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Leggi su udine20

(Di martedì 5 dicembre 2023) Arte coreutica ad alto livello e all’insegna della solidarietà la 42° edizione deldiper la-Comitato di, promosso dall’Associazionee Balletto: Midnight Raga di Marco Goecke, Kazimir’s Colours di Mauro Bigonzetti, Passion Fruit di Robert Robinson, Left Behind di Fabio Adorisio e una creazione di Massimo Gerardi, Skin Trade, sono alcune novità del programma di questo consueto appuntamento diretto da Elisabetta Ceron, l’8alalle 20.45. Parata di stelle che si esibiscono a titolo gratuito per i bambini fragili supportati dalla CRI, occasione per vedere artisti di fama e talenti emergenti, protagonisti di brani inediti, riallestimenti o debutti, ...