Gabriele Vagnato e la fidanzata Michela Bianco si sono lasciati?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023)e lasi sarebberodopo oltre tre anni insieme: l’indiscrezione arriva dal web quando durante una live veniva posta al creator una domanda sulla sua relazione sentimentale., le ultime sulleStasera il ventiduenne sarà nella squadra dei Millenials insieme ad Emis Killa, Romina Carrisi, Ciro Immobile e Jessica Melena nell’ultima puntata di Boomerissima, in onda a partire dalle 21:30 su Raidue. Nato nel 2001, si fa notare per i video prodotti su Tik Tok, You Tube e Instagram. Il debutto arriva nel 2022 con Tonica, programma condotto da Andrea Delogu, per poi passare al grande palco di Piazza Duomo di Milano per l’evento benefico organizzato da Fedez, Love ...