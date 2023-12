Furti sventati | coppia sospetta allontanata con il foglio di via

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino – nel quadro delle iniziative intraprese dal Prefetto di Avellino – continuano a porre attenzione all’attività di perlustrazione, implementando l’attività di controllo del territorio soprattutto in quei comuni sensibili al fenomeno dei, sia con finalità di deterrenza sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Nel territorio di competenza della Compagnia di Mirabella Eclano, 13 pattuglie hanno presidiato soprattutto i comuni di Sturno, Gesualdo, Fontanarosa e Montemiletto procedendo al controllo degli occupanti di oltre 60 veicoli, alcuni dei quali sono stati sottoposti a perquisizione. Unadella provincia di Caserta, controllata mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di un Ufficio Postale, è stata fermata e proposta ...

