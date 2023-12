Furti in casa | la banda che terrorizza Milano | trucchetto diabolico

(Di martedì 5 dicembre 2023) La Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di, ha arrestato quattro persone nell'ambito di un'attività investigativa svolta su un gruppo di cittadini albanesi dediti ain appartamento. I cittadini albanesi di 30, 32, 34 e 41 anni rintracciati all'interno di varie abitazioni a Paderno Dugnano (Mi), Varedo (Mb) e Limbiate (Mb), ritenuti responsabili diconsumati e tentati in diverse province lombarde. Le indagini sono partite dall'individuazione di un'autovettura di grossa cilindrata, rubata, utilizzata dallarecarsi sui luoghi deie poi darsi alla fuga: su questo veicolo i malviventi erano soliti applicare targhe clonate da altre autovetture e applicate per rendere difficoltosa la tracciabilità del potente mezzo attraverso i varchi cittadini.

