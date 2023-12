Furti e danni alla sede | Raptors Valcavallina Rugby perseguitati dai ladri | “24 volte in due anni | ora basta”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Trescore Balneario. “La calma è la virtù dei forti, ma la pazienza si sta esaurendo. Ci avete rubato tutto quello che poteva essere rubato, ma quello che non capite è che fate del male ai nostri bambini e ragazzi. Ci fate spendere i pochi fondi che abbiamo per riparare iche fate… Ma nel nostro sport, nel, vige la regola del sostegno… Vuol dire che ad ogni colpo subito noi ci rialzeremo ed andremo avanti con l’aiuto di tutti quanti”. Così, in un post sui social, la societàannuncia l’ennesimo furto e vandalismo subitodi via Damiano Chiesa. “In questi ultimi 2abbiamo subito ben 24. Il problema non è tanto quanto veniva sottratto – ribadiscono – ma soprattutto ...