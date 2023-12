Fuorigrotta | la Polizia di Stato denuncia uomo per simulazione di reato

(Di martedì 5 dicembre 2023): ladiun napoletano di 51 anni perdia bordo di una moto Lo scorso 9 novembre, una pattuglia della SottosezioneStradale di, durante un servizio di vigilanza stradale sulla Tangenziale di Napoli, aveva notato un motociclo Piaggio Vespa adagiato al guard-rail, in posizione contraria al regolare senso di marcia e visibilmente incidentato nella parte anteriore. Dagli accertamenti esperiti, attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza della società Tangenziale di Napoli S.p.A., eraaccertato che poche ore prima il conducente del motoveicolo, a seguito di un sinistro stradale autonomo, si era allontanato a piedi verso lo svincolo di uscita ...

