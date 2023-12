Funerali Giulia Cecchettin | migliaia di persone a Padova per l’ultimo saluto DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 5 dicembre 2023) È il giorno dell’addio alla ragazza di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato, Filippo Turetta. La cerimonia inizia alle ore 11 nella Basilica di Santa Giustina. I varchi per accedere alla chiesa sono stati aperti qualche ora prima, chi non è riuscito ad entrare può vedere la messa sui maxischermi allestiti in Prato della Valle. Le vie limitrofe sono blindate, chiuse al traffico. Il governatore Zaia ha proclamato il lutto regionale