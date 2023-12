Funerali Giulia Cecchettin | le parole di Zaia | “Il discorso del papà andrebbe letto in tutte le scuole”

Altre News in Rete:

Agrigento, donna sfregiata al volto con l'acido dal marito

... che la sua morte sia la spinta per cambiare', ha detto il papà Gino Cecchettin nel suo messaggio durante la cerimonia funebre IDIMigliaia di persone sono giunte a Prato della Valle,...

Funerali di Giulia, dalla folla un grido per Gino Cecchettin: «Grazie a nome di tutti i papà» Corriere TV

A Padova l'addio a Giulia Cecchettin | Il vescovo ai giovani: "Potete amare meglio e di più" | Mattarella: "Va riaffermato il rispetto della vita" TGCOM

Giulia Cecchettin, l’addio della sorella Elena: “Ora ti vedo in mezzo alle stelle”

Queste le parole di Elena Cecchetin, sorella di Giulia, nel corso della cerimonia privata a Saonara dopo il funerale a Padova. "Era buona, era la persona migliore che abbia mai conosciuto", dice Elena ...

Mattarella ricorda Giulia Cecchettin: "Riaffermare rispetto della vita"

"Il valore e il rispetto della vita vanno riaffermati con determinazione in ogni ambito, circostanza e dimensione, in questo momento in cui sono in corso i funerali di Giulia Cecchettin". Lo ha detto ...