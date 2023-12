Funerali Giulia Cecchettin | in 10mila a Padova Papà | “Sua morte sia spinta per cambiare”

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ultimo saluto alla ragazza di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato, Filippo Turetta. La cerimonia pubblica si è svolta in mattinata nella Basilica di Santa Giustina. Il vescovo mons. Cipolla nell'omelia: "Il suo sorriso mancherà a tutti noi". IlGino: "Che la memoria dici ispiri a lavorare insieme contro la violenza". Poi il feretro è stato scortato a Saonara per la seconda funzione, in forma più privata, prima della tumulazione accanto alla madre. Il governatore Zaia ha proclamato il lutto regionale