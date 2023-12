Funerali Cecchettin | Zaia | A scuola bisogna far leggere intervento del papà di Giulia

Altre News in Rete:

Filippo Turetta, i suoi pensieri durante il funerale di Giulia

... è che i pensieri di Filippo, chiuso nel carcere di Verona, mentre guarderà idi Giulia, ... Il funerale di Giuliaè un'occasione per aprire gli occhi

A Padova l'addio a Giulia Cecchettin | Il vescovo ai giovani: "Potete amare meglio e di più" | Mattarella: "Va riaffermato il rispetto della vita" TGCOM

Funerali Giulia Cecchettin, oggi l'ultimo saluto a Padova. DIRETTA Sky Tg24

Giulia: in 10mila per l’ultimo saluto. Il padre Gino: “Grazie per questi 22 anni”. Il messaggio di Mattarella

MATTARELLA – “Il valore e il rispetto della vita vanno riaffermati con determinazione in ogni ambito, circostanza e dimensione, in questo momento in cui sono in corso i funerali di Giulia Cecchettin”.

I funerali di Giulia Cecchettin, applausi e rumore all’uscita del feretro. Il papà: «Tutti siamo coinvolti, addio amore mio»

Oggi Padova ha abbracciato Giulia Cecchettin. Alla basilica di Santa Giustina, alle 11, il funerale della giovane uccisa da Filippo Turetta. Già dalle 9 del mattino tantissime persone erano in coda ...