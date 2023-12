Fratin | Non chiediamo proroghe ma il mercato libero sarà a tutele graduali

Leggi su iltempo

(Di martedì 5 dicembre 2023) Niente proroga per iltutelato dell'energia. Lo ha spiegato il ministro dell'Energia Pichettoin un'intervista a Affaritaliani.it. «Non abbiamo mai chiesto una proroga all'Unione europea - ha detto - c'è l'impegno come Paese a terminare le gare entro il 10 gennaio 2024 e una valutazione su un sistema di informazione completo per gli utenti». «Il 10 gennaio 2024 ha proseguito - la garacompletata e poi ci sono tutti i tempi tecnici e quindi si arriva ad aprile. Ma non si tratta di una proroga normativa, vogliamo solo un'informazione completa per gli utenti al fine di renderli completamente edotti del passaggio». Il ministro ha comunque rassicurato le famiglie, il passaggio non comporterà salassi e soprattutto non avverrà di colpo: «comunque unliberalizzato a ...