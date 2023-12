(Di martedì 5 dicembre 2023) Per informazioni e prenotazioni:d'tel 0141 556270, oppure mail@libero.it

Altre News in Rete:

Franco Testore alla Libreria Alberi d'Acqua

Giovedì 14 dicembre alle 21 , la Libreria Alberi d'Acqua di via Rossini 1 ad Asti, ospiterà lo scrittore astigiano, in occasione dell'uscita del nuovo libro intitolato " Napoleone in bicicletta ", pubblicato da Araba Fenice editore., autore del romanzo di successo " Il bacialé" , ...

La Libreria Alberi d'Acqua ospita Franco Testore - Dentro la notizia Dentro la notizia - break

Canelli: un Pulmino Amico per i malati oncologici La Nuova Provincia - Asti

Franco Testore alla Libreria Alberi d’Acqua

Giovedì 14 dicembre alle 21, la Libreria Alberi d’Acqua di via Rossini 1 ad Asti, ospiterà lo scrittore astigiano Franco Testore, in occasione dell’uscita ...

Assegnata ad Alice Rolando la borsa di studio dell’Astro ODV

L’associazione ASTRO ODV di Asti presieduta dal dottor Franco Testore ha assegnato una borsa di studio per la ricerca alla giovane astigiana Alice ...