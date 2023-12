Formazioni ufficiali Lazio-Genoa | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

Leggi su ilveggente

(Di martedì 5 dicembre 2023), ledella sfida in programma all’Olimpico. Le ultime dritte. Reduce dal sofferto successo ottenuto contro il Cagliari, ladi Maurizio Sarri ospita ilall’Olimpico per la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Appuntamento importante al quale le due compagini si accostano in un periodo di forma sostanzialmente negativo. Esultanza(LaPresse) – IlVeggente.itSnodo cruciale della stagione dei biancocelesti e dei rossoblu, l’impegno nella competizione nazionale rappresenta un banco di prova importante per i due allenatori. Prove ne siano le...