Foggia piegato al Pinto | Montalto e Curcio firmano la vittoria che vale il terzo posto

(Di martedì 5 dicembre 2023) Caserta (Alfredo Stella). Vince ancora la Casertana: batte ilsul campo e supera le avversità procurate dai tifosi pugliesi che hanno dato vita ad una vera e propria guerriglia. Succede di tutto tra il primo e secondo tempo: petardi lanciati dai tifosini verso i distinti e l’entrata in campo degli ultras rossoblù seguita a quella di alcuni ultrasni con il cancello del settore interessato divelto. Intervento delle forze dell’ordine per sedare gli scontri tra le due fazioni. Per dovere di cronaca va detto che gli ultrasni hanno sottoi tifosi casertani ad una vera e propria pioggia di petardi durante l’intera prima parte della gara. Il tutto ha comportato un notevole slittamento dell’inizio del secondo tempo di oltre mezz’ora per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza ...