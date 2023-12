Altre News in Rete:

Cibo sicuro e lavoro per tutti ecco i volontari per i diritti

... ex volontario del Servizio civile universale svolto per COE in Camerun per il reinserimento sociale dei detenuti; infine il Premio Difensore dei Diritti Umani2023 a ResQ " people saving ...

Focsiv, premiati progetti di sviluppo rurale e inclusione sociale Vatican News - Italiano

I vincitori del 30° Premio del Volontariato Internazionale Focsiv Famiglia Cristiana

E alla vigilia del 5 dicembre, Giornata mondiale del volontariato voluta dalle Nazioni Unite, il XXXI Premio del Volontariato Internazionale Focsiv 2023 sceglie cinque progetti tra i tanti delle 95 ...

Si è svolta oggi a Roma la cerimonia di premiazione della 30a edizione 2023 del Premio del Volontariato Internazionale Focsiv (la Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ...