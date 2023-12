Flessibilità e investimenti | Giorgetti scopre le carte in vista dell’Ecofin

Leggi su formiche

(Di martedì 5 dicembre 2023) A voler essere realisti, l’ottimismo sta un po’ svanendo. Con la netta sensazione che nemmeno l’Ecofin straordinario del prossimo 7 dicembre possa portare in dote un accordo politico sul Patto di stabilità, aggiornato ai tempi della guerra e dell’inflazione. Premessa. Tutte le economie avanzate vogliono il superamento definitivo di Maastricht e dei suoi parametri. Lo vuole la Germania, sempre falco ma ben conscia della recessione in cui è piombata. E lo vuole la Francia, che ha un debito più alto dell’Italia, seppur più sano di quello tricolore. Ma, soprattutto, è l’Italia a pretendere un calcio definitivo a un passato che non deve ritornare, pena la micidiale compressione dei conti pubblici. IL REBUS DEL DEFICIT Un accordo tra Parigi e Berlino potrebbe blindare lo schema delle nuove regole fiscali, da un lato perché Parigi ha una traiettoria del debito poco compatibile con l’approccio ...