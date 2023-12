Fiumicino | morto l’82enne pestato dopo la denuncia di spaccio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 dicembre 2023)ex dipendente Alitalia che, nei giorni scorsi, era stato trovato in stato visibilmente precario: i dettagli. Vittorio Guaraldi, 82 anni, ex responsabile della meccanica di Alitalia, termina la propria vita senza neppure rendersene conto. L’uomo finisce in coma ed esala l’ultimo respiro ieri pomeriggio intorno alle 17.00. Il triste epilogo per i familiari al Grassi di Ostia, ma questa vicenda comincia molto prima. Precisamente lo scorso 24 novembre, quando l’uomo viene trovato nella sua abitazione aricoperto di lividi e tagli, si presume possa essere stato vittima di un pestaggio.ex Alitalia: legali di famiglia al lavoro Questo ha detto la figlia alle autorità che, inizialmente, non hanno creduto alla tesi ...