Fiorentina | i convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Parma | non c’è Nico Gonzalez

(Di martedì 5 dicembre 2023) Sono 25 i giocatori delladall’allenatore Vincenzono per ladidi domani sera con il. Spicca l’assenza di, ancora out. Questi i. Portieri: Terracciano, Christensen, Vannucchi. Difensori: Biraghi, Kayode, Milenkovic, Mina, Parisi, Pierozzi, Ranieri, Comuzzo. Centrocampisti: Arthur, Barak, Maxime Lopez, Infantino, Duncan, Amatucci, Mandragora, Bonaventura. Attaccanti: Sottil, Nzola, Kouame, Beltran, Brekalo, Ikone. SportFace.

