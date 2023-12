Fiorentina | i convocati per il Parma Un titolarissimo tenuto a riposo verso la Roma

Altre News in Rete:

Parma, prima del Palermo c'è la Coppa: squadra al completo

C'è anche il piacere di mettere nella lista deiLautaro Valenti , per cui tutti i ragazzi ... Pecchia non vorrà di certo sfigurare contro la. Senza dubbio però, come nei precedenti ...

Fiorentina ancora senza Nico Gonzalez: l'argentino è out dai convocati per la Coppa Italia TUTTO mercato WEB

Convocati Fiorentina per il Parma: out Nico a sorpresa! Quarta ... Labaro Viola

GONZALEZ, Ecco per quale motivo salta il Parma

Nico Gonzalez domani non sarà della partita. Vincenzo Italiano non lo ha inserito nella lista dei convocati per la gara di Coppa Italia contro il Parma. Sarà semplicemente un turno ...

CONVOCATI, Le scelte di Italiano: non c'è Nico

Ecco i convocati di Italiano per la partita di domani tra Fiorentina e Parma, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tra gli assenti figura il nome di Nico Gonzalez e quello di ...