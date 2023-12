Fiorello pubblica una nota audio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

(Di martedì 5 dicembre 2023) Anchehanno ceduto all’ironia die proprio questa mattina a Viva Rai2 si sono resi protagonisti di un simpatico sketch. Come sappiamodurante la settimana santa del Festival di Sanremo vuole contro-programmare ogni singola serata proponendo ai suoi telespettatori la normale programmazione di Canale 5 senza mandare cinque film in replica. Ma Maria De Filippi quest’anno ha detto COL PIFFERO. Se il Grande Fratello andrà regolarmente in onda nella serata di giovedì (quella delle cover) Queen Mary tutelerà il suo C’è Posta Per Te e non lo farà scontrare con la finale del Festival di Sanremo che vede in gara, fra i tanti, ben otto suoi allievi fra cui Emma, Alessandra ...

Altre News in Rete:

''Basta una camicia bianca per sembrare una santa'': vip commentano l'intervista - bomba di Belen, da Paola Ferrari a Fiorello e Lucarelli, cos'hanno detto

Io ho deciso di non rendere maila mia verità semplicemente perché ho dei motivi. Due dei ... Più taglienteche a VivaRai2! prende in giro il napoletano. Rosario stamane, nel corso ...

Vip commentano l'intervista-bomba di Belen: da Paola Ferrari a ... Tendenzediviaggio

Stefano De Martino (e le 12 amanti), le gag di Fiorello con Amedeus: «La satira è satira» leggo.it

Pier Silvio Berlusconi e la moglie al telefono con Fiorello: "Viene gratis su Canale 5"

Lo scherzo di Pier Silvio Berlusconi in un vocale a Fiorello a Viva Rai 2. C'è Posta per te non andrà in onda contro Sanremo ma Fiore va gratis su Canale 5

Sanremo 2024, Fiorello e l'audio di Pier Silvio Berlusconi: "Viene gratis su Canale 5"

Poi lo showman telefona in diretta a Maria De Filippi che si offre come 'postina' al festival "Fiorello viene gratis se non controprogrammiamo Sanremo Allora sì, è proprio sbagliato!". Sorpresa a 'Vi ...