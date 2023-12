Film Independent Spirit Awards | A24 prima con 11 nomination

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 5 dicembre 2023) E’ iniziato il periodo dei premi cinematografici che culmineranno nella Notte degli Oscar. Tocca ale A24 ha guidato tutte le classifiche alla 39esima edizione dei con 11. Qualihanno la possibilità di vincere i? Con cinque candidature a testa, American Fiction, Past Lives e May December sono in corsa per la 39esima edizione degli, i principali riconoscimenti del cinema indipendente americano. IAmerican Fiction, presentato in antemondiale al TIFF, ha vinto l’Oscar come migliordel ...