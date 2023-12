Fiere | Maurizio Danese confermato presidente Aefi all' unanimità

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic. (Labitalia) -è statoall'alla guida di, l'associazione di riferimento per il sistema fieristico italiano; lo affiancheranno i vicepresidenti Simona Rapastella, Antonio Bruzzone,Renzo Ermeti e Renato Pujatti. Lo ha deciso l'Assemblea, oggi a Palazzo Piacentini del Mimit, dopo aver eletto anche il nuovo Consiglio direttivo in presenza, tra gli altri, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Tra i membri designati, nella categoria 'quartieri fieristici', Antonio Bruzzone (dg Bologna),Renzo Ermeti (Italian exhibition group), Pietro Piccinetti (Sicilia Fiera), Renzo Piraccini (...