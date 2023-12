Ferrovie | Rfi | ' al via dibattito pubblico su raddoppio linea Codogno - Piadena'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Milano, 5 dic. (Adnkronos) - Entra nel vivo ildedicato aldellaferroviariadi Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, per potenziare un collegamento strategico per i territori della Province di Lodi e Cremona e per la Regione Lombardia. Il progetto è stato presentato ufficialmente oggi da Rete Ferroviaria Italiana nella sede della Regione Lombardia, alla presenza delle principali istituzioni regionali e locali coinvolte. Alla conferenza stampa, aperta dall'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, hanno partecipato Paolo Mirko Signoroni, presidente della Provincia di Cremona, Chiara De Gregorio, commissaria straordinaria di governo per la ...