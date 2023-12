Fedez | “Ho pensato al suicidio | sono ancora qua per la mia famiglia”

(Di martedì 5 dicembre 2023) La Rai apre nuovamente le porte a. Domenica 3 dicembre, all’interno di “Domenica In”, è andata in onda l’intervista di Mara Venier al rapper registrata la scorsa settimana. “Come sto? Meglio! Mi sto riprendendo – ha esordito il cantante – Un po’ di acciacchini ma bene. L’ultima volta ho preso un po’ di paura, però si va avanti. Tuttora, non lo nego, la paura è tanta perché a 34 anni ne ho viste un po’. Il mio fisico ha reagito a delle cose abbastanza invasive, anche a distanza di tempo”. La conversazione si è subito spostata su un tema molto caro a, quello della salute mentale. “C’è il corpo da una parte e la mente dall’altra – ha sottolineato – Non bisogna sottovalutare le cose. Siamo portati a pensare che bisogna tenere il fisico sano e la mente la trascuriamo. Invece a volte vanno di pari passo e a volte la mente può ...

L abuso di psicofarmaci ha avuto conseguenze pesanti sulla stabilit emotiva del rapper, che si raccontato davanti alle telecamere di Domenica In .ha parlato di salute mentale davanti a Mara Venier ospite di Domenica In . E in particolare della difficile situazione che ha passato a causa dell abuso di psicofarmaci in seguito alle cure per ...