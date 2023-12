Federica Brignone | “Nebbia? Miope sin da ragazzina | sono abituata a vedere poco”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) La doppietta dinei giganti femminili di Mont Tremblant è frutto di un mix di talento, coraggio, preparazione e qualche segreto. La valdostana, in un’intervista al Corriere della Sera, svela le chiavi del successo: “A parte la sensibilità, conta molto essere in fiducia. E di questi tempi lo: il lavoro estivo è stato ottimo e ultimamente negli allenamenti miritrovata spesso in condizioni-limite di visibilità. Me l’ha ricordato mio fratello Davide: aveva ragione”. Su come gestire la: “Bisogna sciare bene e attaccare. Io non ho mai frenato. Quando non vedi e il vento ti sposta, tendi a difenderti: è sbagliato. Tra l’altro mi ha aiutato la mia storia.fin da, però le lenti ho cominciato a usarle ...