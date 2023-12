FC 24 Patch – Title Update 6 – Aggiornamento delle feste

(Di martedì 5 dicembre 2023) EA Sports ha annunciato l’arrivo nei prossimi giorni, del sesto6, di EA Sports FC 24, soprannominato “”, che promette di introdurre alcune modifiche e novità importanti! Da segnalare che dal 2021 EA Sports ha messo a disposizione uno strumento online, denominato Tracker EA Sports FIFA, che permetterà agli utenti di conoscere quali sono i bug rilevati e confermati ed a che punto è la loro risoluzione. Qui il link per accedervi: Tracker EA Sports FIFA ! Fra le novità della, anche se non riportate nelle note di rilascio, segnaliamo la presenza della licenza ufficiale di Lecco e Brescia EA FC24 –6 Ciao a tutti, l’...

