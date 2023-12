F1 | ufficializzate le sedi delle 6 gare sprint del 2024

Leggi su liberoquotidiano

Sono state annunciate le location che ospiteranno le sei Sprint del mondiale di F1: Shanghai (Cina), Miami (Usa), Spielberg (Austria), Austin (Texas), San Paolo (Brasile), Lusail (Qatar). Azerbaijan e Belgio non ospiteranno più la Sprint (avranno un weekend tradizionale), al loro posto subentrano Cina e Miami come location di una doppia gara (sabato Sprint, Gran Premio domenica). La prima Sprint della stagione si svolgerà in Cina ad aprile. Soltanto una Sprint si correrà in Europa, precisamente in Austria a fine giugno