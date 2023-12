F1 | Ferrari pronta a ufficializzare i rinnovi di Leclerc e Sainz | tra cifre pesanti e Norris sullo sfondo

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) Lasi prepara per un Natale 2023 quanto mai importante. All’interno della scuderia di Maranello fervono, e non potrebbe essere altrimenti, i lavori per completare la nuova monoposto che, nel prossimo campionato, dovrà provare a combattere ruota a ruota contro la Red Bull di Max Verstappen. Obiettivo ambizioso quanto arduo ma, come si sa, sotto l’albero di Natale i sogni ed i desideri non mancano e, talvolta, vengono anche esauditi. In questo caso Charlese Carlosnon hanno scritto la classica “letterina” a Babbo Natale, ma hanno fatto richieste ben precise a tecnici ed ingegneri del team. I regali, quindi, non li porterà un personaggio corpulento con la barba bianca che guida una slitta trainata dalle renne, ma nel caso la squadra capeggiata dal team principal Frederic Vasseur che, ...