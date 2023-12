Ex Sindaco di Melito Luciano Mottola di nuovo libero | riesame accoglie il ricorso

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tornal’exdi: lo ha deciso il Tribunale delin accoglimento della richiesta di scarcerazione Torna dil’ex, ma resta – allo stato – ancora indagato per voto di scambio politico mafioso. Tale reato, lo portò in carcere a Secondigliano insieme ad altri politici indagati, ma il suo legale fece richiesta per ottenere la detenzione domiciliare, accettata lo scorso maggio 2023. Da allora era in tale regime. L’avvocato Alfonso Quarto, però, fecee la seconda sezione della Corte di Cassazione, il 20 ottobre 2023, ha annullato il provvedimento e restituito gli atti al ...