Evasione Artem Uss | identificato il gruppo che ha aiutato il figlio del politico russo Su di lui gli Usa annunciano taglia da 7 milioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) I carabinieri del comando provinciale di Milano, in Provincia di Brescia e in Slovenia e Croazia, coordinati dalla Procura di Milano, stanno dando esecuzione a un’ordinanza custodia cautelare in carcere emessa dal gip Milano nei confronti di sei soggetti, gravemente indiziati dei reati die procuratain concorso, con l’aggravante del reato transnazionale in relazione alla fuga dagli arresti domiciliari del cittadinoUss. Poco prima della diffusione della notizia, il dipartimento di Stato Usa ha annunciato unada 7di dollari per chi fornirà informazioni che portino all’arresto o alla cattura diAleksandrovich Uss, tornato a Mosca sfruttando una rete internazionale di contatti. L’esecuzione dei provvedimenti, nel ...