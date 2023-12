Ev? | Eva Robin’s in scena all’OFF OFF Theatre in un viaggio-confronto con le tematiche di genere

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 5 dicembre 2023) Evain/OFFcon Ev?, uncon ledie con le fluidità di storie e identità, per la regia di Andrea Adriatico Dio creò Adamo e Eva. Prima il maschio e poi, come un ripiego, la femmina. Uncon ledie con le fluidità di storie e identità, umane e teatrali, con il racconto ‘oltraggioso’ di chi rilegge la Genesi e il testo sacro fondativo della società occidentale come l’affermazione della superiorità del maschio sulla femmina, e propone un’altra lettura. E se Dio, nel segreto del suo armadio, nascondesse vestiti femminili? Da giovedì 7 a domenica 10 dicembre 2023 l’OFF/OFF ...