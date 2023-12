Europee | Tajani “No alternativa a coalizione Liberali-Conservatori-Ppe”

Leggi su iltempo

(Di martedì 5 dicembre 2023) CATANZARO (ITALPRESS) – “Abbiamo un accordo di governo, un comune progetto e programma per l'Italia, vogliamo collaborare con Lega e Fdi a livello nazionale e lo stiamo facendo molto bene. Non c'è alcun collegamento tra l'azione di governo e l'appartenenza a famiglie diverse nel Parlamento europeo. E' sempre stato così, noi siamo sempre stati con i popolari, Fdi con ie la Lega con Id. Forza Italia ritiene giusto dar vita ad unacone popolari per avere una maggioranzaalla sinistra. Noi siamo cristiani,, garantisti, riformisti e europeisti convinti”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro agli affari esteri, Antonio, a margine di un evento alla Cittadella regionale a Catanzaro ...