EuroCup basket | decima giornata | Venezia in casa | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) Torna sul suolo continentale la seconda coppa europea che vede impegnate due delle nostre formazioni nei rispettivi raggruppamenti d’appartenenza. Nella prima parte delladiscenderanno in campo quattro sfide molte importanti che vedranno tra le protagoniste assolute anche Umana Reyerche ospiterà inLondon Lions in una partita da non sbagliare assolutamente. Non ci sarà soltanto il match deini ad animare un martedì sera che si prenderà l’intera scena del mondo della palla a spicchi: ecco tutto quello che c’è da sapere con le ultime, ilcompleto, gli orari delle gare e dove sarà possibile assistere in televisione ai vari match di pallacanestro....