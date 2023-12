Euro 2024 | Spalletti | “Non tutti capiscono l’importanza della maglia azzurra”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) A margine del Gran Gala del Calcio, il tecnicoNazionale Lucianoha dichiarato a Sky Sport: “Le precedenti Nazionali erano squadre con un gruppo straordinario, composte da persone che si volevano bene e disposte a tutto per il risultato collettivo. Bisogna ricreare quello perché di insidie ce ne sono molte. Per quello che si è visto e di cui siamo venuti a conoscenza, nonhanno chiaradi vestire laNazionale, qualcuno è attratto anche da altre cose. Ma anche quando ritorni al club, laNazionale ti resta sempre addosso“. Il tecnico toscano ha continuato: “Devono fare come Sinner, alzarsi e andare ad allenarsi per mettere a posto le cose che non vanno. Non bisogna essere annoiati ma curare la ...